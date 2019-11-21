Туска избрали новым лидером Европейской народной партии

21 ноября, 2019, 08:53

Выборы прошли на съезде партии в хорватском Загребе

Об этом стало известно из заявления пресс-службы Европейской народной партии .



Бывшего премьер-министра Польши и Европейского Совета Туска выбрали 491 голосом "за" (93%) и 37 "против".



Дональд Туск вступит в новую должность 1 декабря 2019 г., заменив Жозефа Дойля, действующего президента партии.



«Я был с вами более 25 лет. Вы знаете мои преимущества и недостатки », - сказал новоизбранный лидер в своей речи.