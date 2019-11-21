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Espreso.tvМирТуска избрали новым лидером Европейской народной партии

Туска избрали новым лидером Европейской народной партии


фото: Прес служба Європейської народної партії
Выборы прошли на съезде партии в хорватском Загребе

Об этом стало известно из заявления пресс-службы Европейской народной партии .

Бывшего премьер-министра Польши и Европейского Совета Туска выбрали 491 голосом "за" (93%) и 37 "против".

Дональд Туск вступит в новую должность 1 декабря 2019 г., заменив Жозефа Дойля, действующего президента партии.

«Я был с вами более 25 лет. Вы знаете мои преимущества и недостатки », - сказал новоизбранный лидер в своей речи.

  • Напомним, вчера, на полях съезда Европейской народной партии Дональд Туск провел встречу с пятым президентом Украины Петром Порошенко.
 
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