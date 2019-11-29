Симпатии арбитра были на стороне "Вольфсбурга", - футболист "Александрии"
Об этом сообщает "Футбол 1" .
Хавбек "Александрии" Дмитрий Гречишкин поделился мнением о действиях арбитров в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга" (0: 1).
"Нам поставили такой пенальти. В Лиге Европы такие не ставят. Чувствовалось, что симпатии арбитра были на стороне "Вольфсбурга". Немного расстроены, но идем дальше", - рассказал футболист.
Также Гречишкин прокомментировал результат встречи.
«Не стыдно за игру, так как "Вольфсбург" - очень хорошая команда. У них хорошие футболисты. Хотели добиться большего, но счет по игре", - пояснил Гречишкин.
После поражения от немецкой команды "Александрия" потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. В активе команды Владимир Шаран 3 очка в 5 матчах.
Заключительный матч группового раунда еврокубка "Александрия" сыграет 12 декабря в гостях против бельгийского "Гента".
- Напомним, 28 ноября в 5-м туре группового раунда Лиги Европы "Александрия" уступила во Львове немецком "Вольфсбурге" и потеряла шансы на выход в 1/16 финала .
- В другом матче 5-го тура казахстанская "Астана" под руководством украинца Романа Григорчука победила английский МЮ со счетом 2: 1.
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