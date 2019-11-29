Симпатии арбитра были на стороне "Вольфсбурга", - футболист "Александрии"

29 ноября, 2019, 16:15

Полузащитник украинской "Александрии" Дмитрий Гречишкин пожаловался на необъективное судейство в матче 5-го тура Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга" (0: 1)

Об этом сообщает "Футбол 1" .

Хавбек "Александрии" Дмитрий Гречишкин поделился мнением о действиях арбитров в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга" (0: 1).

"Нам поставили такой пенальти. В Лиге Европы такие не ставят. Чувствовалось, что симпатии арбитра были на стороне "Вольфсбурга". Немного расстроены, но идем дальше", - рассказал футболист.

Также Гречишкин прокомментировал результат встречи.

«Не стыдно за игру, так как "Вольфсбург" - очень хорошая команда. У них хорошие футболисты. Хотели добиться большего, но счет по игре", - пояснил Гречишкин.

После поражения от немецкой команды "Александрия" потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. В активе команды Владимир Шаран 3 очка в 5 матчах.

Заключительный матч группового раунда еврокубка "Александрия" сыграет 12 декабря в гостях против бельгийского "Гента".