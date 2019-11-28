Лига Европы: "Астана" Григорчука победила "Манчестер Юнайтед"

28 ноября, 2019, 20:05

В матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы казахстанская "Астана" под руководством украинца Романа Григорчука победила английский МЮ со счетом 2:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 5-ти матчей Лиги Европы английский "Манчестер Юнайтед" возглавляет группу L с 10 очками, казахстанская "Астана" имеет в своем активе 3 очка и последнее место в группе. Нидерландский АЗ "Алкмар" и сербский "Партизан" еще не сыграли свой матч 5-го тура, поэтому имеют один матч меньше. В АЗ 8 очков и второе место, а в белградцев 4 зачетных пункта и третья строчка в группе.

Лига Европы

Групповой раунд, 5-й тур

28 ноября

группа L

"Астана" (Казахстан) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 2:1

Голы: Шомко, 55, Бернард, 62 (аг) - Лингард, 10