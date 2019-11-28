"Александрия" проиграла "Вольфсбургу" и потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

28 ноября, 2019, 21:46

В 5-м туре группового раунда Лиги Европы "Александрия" уступила во Львове немецкому "Вольфсбургу" и потеряла шансы на выход в 1/16 финала

Об этом сообщает Еспресо.TV .

После 4-х туров "Александрия" имела 3 очка, шла в группе I на последнем месте и сохраняла шансы на выход в плей-офф. "Вольфсбург" с 5 пунктами занимал вторую позицию. Лидировал с 8 баллами бельгийский "Гент", у французского "Сент-Этьена" было, как и в украинском, 3 очка.

"Вольфсбург" вышел вперед в конце первого тайма. Рефери назначил пенальти за фол Павла Пашаева против Мануэля Шуттенгрюбера, а Ваут Вегхорст реализовал одиннадцатиметровый.

"Александрия" проиграла "Вольфсбургу" 0:1, осталась с 3 очками на четвертом месте и потеряла шансы на выход в 1/16 финала. Немецкий клуб набрал 8 пунктов и пробился в плей-офф.

В другом матче группы I "Гент" сыграл в гостях вничью с "Сент-Этьеном" 0:0, набрал 9 очков и также вышел в 1/16 финала. "Сент-Этьен" с 4 очками потерял шансы на продолжение борьбы в турнире.

Заключительный матч группового раунда "Александрия" сыграет 12 декабря в гостях против "Гента".

Лига Европы

Групповой раунд, 5-й тур

Группа I

28 ноября

"Александрия" (Украина) - "Вольфсбург" (Германия) 0:1

Гол: Вегхорст, 45 + 1 (пен.)