"Александрия" проиграла "Вольфсбургу" и потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
После 4-х туров "Александрия" имела 3 очка, шла в группе I на последнем месте и сохраняла шансы на выход в плей-офф. "Вольфсбург" с 5 пунктами занимал вторую позицию. Лидировал с 8 баллами бельгийский "Гент", у французского "Сент-Этьена" было, как и в украинском, 3 очка.
"Вольфсбург" вышел вперед в конце первого тайма. Рефери назначил пенальти за фол Павла Пашаева против Мануэля Шуттенгрюбера, а Ваут Вегхорст реализовал одиннадцатиметровый.
"Александрия" проиграла "Вольфсбургу" 0:1, осталась с 3 очками на четвертом месте и потеряла шансы на выход в 1/16 финала. Немецкий клуб набрал 8 пунктов и пробился в плей-офф.
В другом матче группы I "Гент" сыграл в гостях вничью с "Сент-Этьеном" 0:0, набрал 9 очков и также вышел в 1/16 финала. "Сент-Этьен" с 4 очками потерял шансы на продолжение борьбы в турнире.
Заключительный матч группового раунда "Александрия" сыграет 12 декабря в гостях против "Гента".
Лига Европы
Групповой раунд, 5-й тур
Группа I
28 ноября
"Александрия" (Украина) - "Вольфсбург" (Германия) 0:1
Гол: Вегхорст, 45 + 1 (пен.)
- Напомним, 19 сентября в 1-м туре группового раунда Лиги Европы "Александрия" проиграла в гостях "Вольфсбургу" со счетом 1:3.
- Напомним, 26 ноября в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл в гостях вничью с английским "Манчестер Сити" .
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