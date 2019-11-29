Двое футболистов "Динамо" попали в символическую сборную Лиги Европы

29 ноября, 2019, 14:58

В символической сборной 5-го тура группового раунда Лиги Европы оказались полузащитники киевского "Динамо" Виктор Цыганков и Беньямин Вербичи

Об этом сообщает официальный twitter турнира.

В 5-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло шведскому "Мальме" со счетом 3: 4, из-за чего опустилось на третье место в группе В. Несмотря на поражение украинские футболисты продемонстрировали яркую игру, которую заметили эксперты UEFA.

Пара фланговых полузащитников киевского "Динамо" Виктор Цыганков и словенец Беньямин Вербичи попали в символическую сборную 5-го тура группового раунда Лиги Европы. В матче с "Мальме" 22-летний украинец отметился забитым голом и результативной передачей, которой и воспользовался 26-летний Вербичи.

Заключительный матч группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет 12 декабря в Киеве против швейцарского "Лугано".