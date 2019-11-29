Двое футболистов "Динамо" попали в символическую сборную Лиги Европы
Об этом сообщает официальный twitter турнира.
В 5-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло шведскому "Мальме" со счетом 3: 4, из-за чего опустилось на третье место в группе В. Несмотря на поражение украинские футболисты продемонстрировали яркую игру, которую заметили эксперты UEFA.
Пара фланговых полузащитников киевского "Динамо" Виктор Цыганков и словенец Беньямин Вербичи попали в символическую сборную 5-го тура группового раунда Лиги Европы. В матче с "Мальме" 22-летний украинец отметился забитым голом и результативной передачей, которой и воспользовался 26-летний Вербичи.
Заключительный матч группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет 12 декабря в Киеве против швейцарского "Лугано".
29 ноября 2019
- Напомним, 28 ноября в 5-м туре группового раунда Лиги Европы "Александрия" уступила во Львове немецком "Вольфсбурге" и потеряла шансы на выход в 1/16 финала .
- В другом матче 5-го тура казахстанская "Астана" под руководством Украинской Романа Григорчука победила английский МЮ со счетом 2: 1.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?