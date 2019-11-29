Чубаров призвал Зеленского поднять вопрос Крыма на нормандской встрече
Об этом он написал в Facebook.
"Меня очень беспокоит то, что в последние недели президент Украины Владимир Зеленский прекратил публично говорить о своем намерении поднять тему деоккупации Крыма во время встречи "нормандской четверки" в Париже", - отметил Чубаров.
Глава Меджлиса призвал Зеленского настаивать на "полном восстановлении территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым, город Севастополь и прилегающие акватории Черного и Азовского морей".
Чубаров убежден, что Зеленский должен четко сказать: "Крым и Донбасс возвращаются вместе".
"Я знаю, что если во время саммита президентом Украины публично и на весь мир не будет объявлена позиция Украины по поводу временно оккупированного Крыма, это может стать началом территориальной дезинтеграции Украины", - написал Чубаров.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона готова к участию во встрече в нормандском формате, запланированной на 9 декабря в Париже.
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