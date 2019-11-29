Чубаров призвал Зеленского поднять вопрос Крыма на нормандской встрече

29 ноября, 2019, 22:31

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал президента Украины Владимира Зеленского поднять тему Крыму на нормандском саммите в Париже

Об этом он написал в Facebook.

"Меня очень беспокоит то, что в последние недели президент Украины Владимир Зеленский прекратил публично говорить о своем намерении поднять тему деоккупации Крыма во время встречи "нормандской четверки" в Париже", - отметил Чубаров.

Глава Меджлиса призвал Зеленского настаивать на "полном восстановлении территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым, город Севастополь и прилегающие акватории Черного и Азовского морей".

Чубаров убежден, что Зеленский должен четко сказать: "Крым и Донбасс возвращаются вместе".

"Я знаю, что если во время саммита президентом Украины публично и на весь мир не будет объявлена позиция Украины по поводу временно оккупированного Крыма, это может стать началом территориальной дезинтеграции Украины", - написал Чубаров.