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Espreso.tvОбществоЧубаров призвал Зеленского поднять вопрос Крыма на нормандской встрече

Чубаров призвал Зеленского поднять вопрос Крыма на нормандской встрече

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал президента Украины Владимира Зеленского поднять тему Крыму на нормандском саммите в Париже

Об этом он написал в Facebook.

"Меня очень беспокоит то, что в последние недели президент Украины Владимир Зеленский прекратил публично говорить о своем намерении поднять тему деоккупации Крыма во время встречи "нормандской четверки" в Париже", - отметил Чубаров.

Глава Меджлиса призвал Зеленского настаивать на "полном восстановлении территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым, город Севастополь и прилегающие акватории Черного и Азовского морей".

Чубаров убежден, что Зеленский должен четко сказать: "Крым и Донбасс возвращаются вместе".

"Я знаю, что если во время саммита президентом Украины публично и на весь мир не будет объявлена позиция Украины по поводу временно оккупированного Крыма, это может стать началом территориальной дезинтеграции Украины", - написал Чубаров.

 

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