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Espreso.tvОбществоЗеленский о "нормандской встрече": Готовы, но надо еще немного поработать

Зеленский о "нормандской встрече": Готовы, но надо еще немного поработать

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона готова к участию во встрече в нормандском формате, запланированой на 9 декабря в Париже

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении на Facebook .

"Получили дату нормандской встречи, подтвержденную четырьмя странами - Украиной, Германией, Францией, Россией. Дожали, молодцы. Это очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении нашего украинского суверенитета и территориальной целостности", - говорится в обращении.

Отмечается, что встреча была подтверждена на прошлой неделе, а состоится 9 декабря.

"Начнем готовиться к этой встрече. Честно говоря, готовы, но надо еще немного поработать. К сожалению, теряем наших героев... и поэтому, чем быстрее мы сможем поговорить о прекращении огня, тем меньше пострадает наших людей", - сказал Зеленский.

  • Напомним, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" состоится 9 декабря.

 

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