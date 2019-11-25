Зеленский о "нормандской встрече": Готовы, но надо еще немного поработать

25 ноября, 2019, 22:17

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении на Facebook .

"Получили дату нормандской встречи, подтвержденную четырьмя странами - Украиной, Германией, Францией, Россией. Дожали, молодцы. Это очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении нашего украинского суверенитета и территориальной целостности", - говорится в обращении.

Отмечается, что встреча была подтверждена на прошлой неделе, а состоится 9 декабря.

"Начнем готовиться к этой встрече. Честно говоря, готовы, но надо еще немного поработать. К сожалению, теряем наших героев... и поэтому, чем быстрее мы сможем поговорить о прекращении огня, тем меньше пострадает наших людей", - сказал Зеленский.