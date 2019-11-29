Что нужно "Динамо" для выхода в плей-офф Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 5-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло шведскому "Мальме" со счетом 3: 4, из-за чего опустилось на третье место в квартете В, у киевлян 6 баллов. Скандинавские соперники поднялись на второе место, и имеют в своем активе 8 очков. Группу возглавляет датский "Копенгаген", который еще не проигрывал в одном матче турнира, в них 9 зачетных баллов. Швейцарское "Лугано" потеряло шансы на выход в плей-офф, и имеет лишь 2 пункта.
Несмотря на третью позицию, которая не дает возможности выхода в 1/16 финала Лиги Европы, киевское "Динамо" сохраняет возможность выйти в следующую стадию турнира. В последнем матче группового раунда украинцы встречаются с "Лугано", а "Копенгаген" будет бороться с "Мальме" за первое место в квартете В.
Победа киевского "Динамо" с разницей в два мяча над "Лугано" означает выход украинский в плей-офф, независимо от результата встречи "Копенгаген" - "Мальме".
Если же "Динамо" победит соперника с разницей в один мяч, то параллельный матч группы, будет иметь для киевлян турнирное значение. Для выхода в плей-офф понадобится поражение "Мальме", или победа шведов над "Копенгагеном" с разницей в два мяча.
Ничья в матче соперников тоже обеспечит киевском "Динамо" выход в плей-офф, независимо от того с каким счетом они победят швейцарцев.
Поражение или ничья украинского клуба во встрече с "Лугано" означает вылет "Динамо" из Лиги Европы.
- Напомним, 28 ноября в 5-м туре группового раунда Лиги Европы "Александрия" уступила во Львове немецком "Вольфсбурге" и потеряла шансы на выход в 1/16 финала .
- В другом матче 5-го тура казахстанская "Астана" под руководством Украинской Романа Григорчука победила английский МЮ со счетом 2: 1.
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