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Espreso.tvСпортWTA признала невероятный удар Свитолиной лучшим в октябре

WTA признала невероятный удар Свитолиной лучшим в октябре


фото: REUTERS
Женская теннисная ассоциация признала удар украинки Элины Свитолиной лучшим в октябре

Об этом сообщает WTA .

Шестая ракетка мира Элина Свитолина победила в голосовании WTA в номинации на лучший удар в октябре. Победил крученый удар украинки в матче против румынки Симоны Халеп на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай).

Второе место в опросе заняла белорусска Арина Соболенко, а третьей стала другая украинка - Даяна Ястремская.

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