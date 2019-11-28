WTA признала невероятный удар Свитолиной лучшим в октябре

28 ноября, 2019, 13:23

Женская теннисная ассоциация признала удар украинки Элины Свитолиной лучшим в октябре

Об этом сообщает WTA .

Шестая ракетка мира Элина Свитолина победила в голосовании WTA в номинации на лучший удар в октябре. Победил крученый удар украинки в матче против румынки Симоны Халеп на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай).

Второе место в опросе заняла белорусска Арина Соболенко, а третьей стала другая украинка - Даяна Ястремская.