WTA признала невероятный удар Свитолиной лучшим в октябре
28 ноября, 2019, 13:23
Женская теннисная ассоциация признала удар украинки Элины Свитолиной лучшим в октябре
Об этом сообщает WTA .
Шестая ракетка мира Элина Свитолина победила в голосовании WTA в номинации на лучший удар в октябре. Победил крученый удар украинки в матче против румынки Симоны Халеп на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай).
Второе место в опросе заняла белорусска Арина Соболенко, а третьей стала другая украинка - Даяна Ястремская.
- 3 ноября украинская теннисистка Элина Свитолина уступила в финале Итогового турнира WTA первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии.
- 5 ноября стало известно, что украинская теннисистка Элина Свитолина заработала за 2019 рекордные $6,1 млн призовых .
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