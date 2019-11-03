Свитолина проиграла первой ракетке мира в финале Итогового турнира WTA
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня в Шэньчжэне (Китай) в финале итогового турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) действующая чемпионка соревнований Элина Свитолина не смогла отстоять титул и проиграла Эшли Барти - 4: 6, 3: 6.
Ранее теннисистки встречались пять раз. Во всех матчах победы одерживала Свитолина. Это первая победа Барти над украинкой.
В прошлом году Элина Свитолина в Сингапуре победила в финале Итогового турнира WTA американку Слоан Стивенс.
Итоговый турнир WTA
Финал
Шэньчжэнь, Китай
3 ноября
Эшли Барти (Австралия) - Элина Свитолина (Украина) 6: 4, 6: 3
That's the match and the title! @ashbarty beats Svitolina 6-4, 6-3 to win the Billie Jean King Trophy at the @SHISEIDO_corp @WTAFinals Shenzhen! pic.twitter.com/eiiiXs84rY- WTA (@WTA) November 3, 2019
- Напомним, 2 ноября украинская теннисистка Элина Свитолина второй раз подряд вышла в финал Итогового турнира WTA.
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