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Espreso.tvСпортСвитолина проиграла первой ракетке мира в финале Итогового турнира WTA

Свитолина проиграла первой ракетке мира в финале Итогового турнира WTA


фото: REUTERS
Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила в финале Итогового турнирную WTA первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Шэньчжэне (Китай) в финале итогового турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) действующая чемпионка соревнований Элина Свитолина не смогла отстоять титул и проиграла Эшли Барти - 4: 6, 3: 6.

Ранее теннисистки встречались пять раз. Во всех матчах победы одерживала Свитолина. Это первая победа Барти над украинкой.

В прошлом году Элина Свитолина в Сингапуре победила в финале Итогового турнира WTA американку Слоан Стивенс.

Итоговый турнир WTA

Финал

Шэньчжэнь, Китай

3 ноября

Эшли Барти (Австралия) - Элина Свитолина (Украина) 6: 4, 6: 3

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