Свитолина проиграла первой ракетке мира в финале Итогового турнира WTA

3 ноября, 2019, 15:22

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила в финале Итогового турнирную WTA первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Шэньчжэне (Китай) в финале итогового турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) действующая чемпионка соревнований Элина Свитолина не смогла отстоять титул и проиграла Эшли Барти - 4: 6, 3: 6.

Ранее теннисистки встречались пять раз. Во всех матчах победы одерживала Свитолина. Это первая победа Барти над украинкой.

В прошлом году Элина Свитолина в Сингапуре победила в финале Итогового турнира WTA американку Слоан Стивенс.

Итоговый турнир WTA

Финал

Шэньчжэнь, Китай

3 ноября

Эшли Барти (Австралия) - Элина Свитолина (Украина) 6: 4, 6: 3

That's the match and the title! @ashbarty beats Svitolina 6-4, 6-3 to win the Billie Jean King Trophy at the @SHISEIDO_corp @WTAFinals Shenzhen! pic.twitter.com/eiiiXs84rY - WTA (@WTA) November 3, 2019