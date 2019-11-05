Свитолина заработала за сезон рекордную сумму
5 ноября, 2019, 10:25
Украинская теннисистка Элина Свитолина заработала за 2019 год рекордные $ 6,1 млн призовых
Об этом сообщает tennisua.org .
Свитолина в 2019 году вошла в топ-5 теннисисток за призовыми. Украинка за сезон получила рекордные для себя $ 6,1 млн. Это существенно больше, чем за 2018 год, за который первая ракетка Украины имела $ 4 млн. Всего же за карьеру Свитолина уже заработала $ 19,2 млн.
Больше украинки в нынешнем сезоне получили только победительницы турниров Большого Шлема. Лидер по призовым - первая ракетка мира австралийка Эшли Барти - $ 11,3 млн.
Топ-5 теннисисток по призовым в 2019 году
1. Эшли Барти (Австралия) - $ 11,3 млн
2. Симона Халеп (Румыния) - $ 6,9 млн
3. Наоми Осака (Япония) - $ 6,8 млн
4. Бьянка Андрееску (Канада) - $ 6,5 млн
5. Элина Свитолина (Украина) - $ 6,1 млн
- 3 ноября украинская теннисистка Элина Свитолина уступила в финале Итогового турнира WTA первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии.
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