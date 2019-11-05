Свитолина заработала за сезон рекордную сумму

5 ноября, 2019, 10:25

Украинская теннисистка Элина Свитолина заработала за 2019 год рекордные $ 6,1 млн призовых

Об этом сообщает tennisua.org .

Свитолина в 2019 году вошла в топ-5 теннисисток за призовыми. Украинка за сезон получила рекордные для себя $ 6,1 млн. Это существенно больше, чем за 2018 год, за который первая ракетка Украины имела $ 4 млн. Всего же за карьеру Свитолина уже заработала $ 19,2 млн.

Больше украинки в нынешнем сезоне получили только победительницы турниров Большого Шлема. Лидер по призовым - первая ракетка мира австралийка Эшли Барти - $ 11,3 млн.

Топ-5 теннисисток по призовым в 2019 году

1. Эшли Барти (Австралия) - $ 11,3 млн

2. Симона Халеп (Румыния) - $ 6,9 млн

3. Наоми Осака (Япония) - $ 6,8 млн

4. Бьянка Андрееску (Канада) - $ 6,5 млн

5. Элина Свитолина (Украина) - $ 6,1 млн