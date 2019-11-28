Украина удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА
28 ноября, 2019, 11:58
В новом рейтинге ФИФА сборная Украины по футболу расположилась на 24-й позиции
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .
Команда Андрея Шевченко, по сравнению с октябрьской классификацией, потеряла две позиции и опустилась на 24-е место. Соперник украинцев по групповому раунду Евро-2020 - сборная Нидерландов занимает 14-е место.
Лидирует Бельгия, за ней расположились Франция, Бразилия, Англия, Уругвай, Хорватия и Португалия, которой поражение от Украины в отборе Евро-2020 стоило одной позиции в рейтинге.
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- Напомним, 24 октября сборная Украины по футболу поднялась в рейтинге ФИФА наиболее высоко за последние шесть лет - на двадцать вторую позицию.
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