Потрясающая победа: оппозиция разгромила пропекинських кандидатов на выборах в Гонконге

26 ноября, 2019, 10:51

Как следует из предварительных результатов, сторонники демократических сил получили по меньшей мере 347 из 452 мест в советах, пропекинськие кандидаты - 60

Об этом сообщает BBC.

"Пропекинський блок по итогам предыдущих выборов в 2015 году контролировал около 75% мест в местных советах и имел большинство во всех 18 советах ... Теперь оппозиция будет контролировать 17 из 18 советов Гонконга. Еще 45 мест достались независимым кандидатам, большинство из которых осуждают действия коммунистического правительства Китая ", - говорится в сообщении.

В голосовании приняли участие 2,9 миллиона человек, явка составила 71%. В 2015 году явка была значительно ниже - 47%.

Всего в местных выборах принимали участие более тысячи кандидатов.

Эксперты указывают, что результат волеизъявления имеет в основном символическое значение, поскольку городской совет на самом деле не имеет реальной политической власти. Депутаты местного совета не могут принимать законы или важные решения. Они консультируют правительство Гонконга и вносят предложения об улучшении жизни в конкретных районах.

Однако победители местных выборов получают представительство в 1200-местном избирательном органе, каждые 5 лет избирает главу правительства Гонконга.

К настоящему моменту победу всегда одерживал кандидат, которого поддерживал официальный Пекин.

Гонконг охватили массовые акции протеста с момента передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих достигало 1,7 млн человек.