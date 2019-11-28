Разрушительное землетрясение в Албании: число погибших превысило 40
Об этом сообщает Euronews Albania.
"По меньшей мере 41 человек погибли и 650 пострадали в результате катастрофического землетрясения магнитудой 6,4 в Албании, что является мощным землетрясением за последние 50 лет", - говорится в сообщении.
Сейчас многие жители в столице Тиране и городе Дуррес остаются на улице из-за опасений нового землетрясения в стране.
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Школы и университеты будут закрыты до 2 декабря.
Отмечается, что свою помощь Албании уже предложили в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах.
Как сообщалось, землетрясение мощностью 6,4 балла произошло утром во вторник, 26 ноября, в Адриатическом море у побережья Албании. Толчки также ощущались в Косово и Греции.
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