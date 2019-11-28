 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРазрушительное землетрясение в Албании: число погибших превысило 40

Разрушительное землетрясение в Албании: число погибших превысило 40


фото: reuters
Количество людей, погибших в результате сильного землетрясения в Албании во вторник, возросло до 41

Об этом сообщает Euronews Albania.

"По меньшей мере 41 человек погибли и 650 пострадали в результате катастрофического землетрясения магнитудой 6,4 в Албании, что является мощным землетрясением за последние 50 лет", - говорится в сообщении.

Сейчас многие жители в столице Тиране и городе Дуррес остаются на улице из-за опасений нового землетрясения в стране.

Читайте также:   Кошка почувствовала начало разрушительного землетрясения в Албании и убежала (ВИДЕО)

Школы и университеты будут закрыты до 2 декабря.

Отмечается, что свою помощь Албании уже предложили в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах.

Как сообщалось, землетрясение мощностью 6,4 балла произошло утром во вторник, 26 ноября, в Адриатическом море у побережья Албании. Толчки также ощущались в Косово и Греции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 ноября, 2019 четверг

больше новостей

28 ноября, 2019 четверг

27 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать