В Албании произошло мощное землетрясение: не менее семи погибших, в больницах - сотни пострадавших
Как сообщает CNN со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр был в портовом городе Дуррес недалеко от столицы страны Тираны.
Очаг землетрясения находился на глубине около 20 км.
Известно о семи погибших.
Министр обороны подтвердил их гибель и сказал, что цифра может быть не окончательной, так как под завалами еще остаются люди.
Стало известно, что среди погибших был 10-летний мальчик, который погиб в своей квартире в городе Тумана, в то время как его мать находится под обломками.
В Дурресе в одном из разрушенных домов под завалами находятся 9 членов одной семьи, спасатели пытаются их освободить.
"Семья Лала, 9 человек под завалами. Мы не знаем, все 9 человек находятся в квартире. Квартира разрушена. Мы делаем все, чтобы спасти им жизнь", - сказала министр энергетики и инфраструктуры Белинда Баллуку, которая находится на месте.
Министерство здравоохранения сообщило, что в целом 325 пострадавших получают медицинскую помощь в больницах Дуррес и Тираны.
Несколько домов разрушены, спасатели разбирают завалы.
В трех городах Албании закрыты школы.
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