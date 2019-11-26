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Espreso.tvМирВ Албании произошло мощное землетрясение: не менее семи погибших, в больницах - сотни пострадавших

В Албании произошло мощное землетрясение: не менее семи погибших, в больницах - сотни пострадавших

Во вторник, 26 ноября, в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4

Как сообщает CNN со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр был в портовом городе Дуррес недалеко от столицы страны Тираны.

Очаг землетрясения находился на глубине около 20 км.

Известно о семи погибших.

Министр обороны подтвердил их гибель и сказал, что цифра может быть не окончательной, так как под завалами еще остаются люди.

Стало известно, что среди погибших был 10-летний мальчик, который погиб в своей квартире в городе Тумана, в то время как его мать находится под обломками.

В Дурресе в одном из разрушенных домов под завалами находятся 9 членов одной семьи, спасатели пытаются их освободить.

"Семья Лала, 9 человек под завалами. Мы не знаем, все 9 человек находятся в квартире. Квартира разрушена. Мы делаем все, чтобы спасти им жизнь", - сказала министр энергетики и инфраструктуры Белинда Баллуку, которая находится на месте.

Министерство здравоохранения сообщило, что в целом 325 пострадавших получают медицинскую помощь в больницах Дуррес и Тираны.

Несколько домов разрушены, спасатели разбирают завалы.

В трех городах Албании закрыты школы.

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