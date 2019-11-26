26 ноября, 2019, 17:02

В сети появилось видео начала разрушительного землетрясения, произошедшего в Албании рано утром 26 ноября

Как сообщается, он был снят камерой наблюдения, установленной на одной из улиц в городе Шенджин на северо-западе страны.

На опубликованных кадрах зафиксировано, как расположенные на ней многоквартирные дома начинают сильно трястись, а через мгновение отключается электричество.

Кроме того, на нем также видно, что кошка, которая спала под одним из балконов, заранее почувствовала приближение подземных толчков и убежала за несколько секунд до начала землетрясения.

CATASTROPHE NATURELLE: Vidéo impressionnante d'une caméra de vidéosurveillance à #Shengjin , en #Albanie . On y voit un immeuble bouger fortement pendant le #seisme de magnitude 6.4 qui a frappé le pays vers 3h du matin . 7 morts, 325 blessés. #earthquake pic.twitter.com/MsO1jsBFIQ - La Plume Libre (@LPLdirect) November 26, 2019