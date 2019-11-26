Кошка почувствовала начало разрушительного землетрясения в Албании и убежала (ВИДЕО)
Как сообщается, он был снят камерой наблюдения, установленной на одной из улиц в городе Шенджин на северо-западе страны.
На опубликованных кадрах зафиксировано, как расположенные на ней многоквартирные дома начинают сильно трястись, а через мгновение отключается электричество.
Кроме того, на нем также видно, что кошка, которая спала под одним из балконов, заранее почувствовала приближение подземных толчков и убежала за несколько секунд до начала землетрясения.
CATASTROPHE NATURELLE: Vidéo impressionnante d'une caméra de vidéosurveillance à #Shengjin , en #Albanie . On y voit un immeuble bouger fortement pendant le #seisme de magnitude 6.4 qui a frappé le pays vers 3h du matin . 7 morts, 325 blessés. #earthquake pic.twitter.com/MsO1jsBFIQ- La Plume Libre (@LPLdirect) November 26, 2019
- Ранее сообщалось, что в Албании произошло землетрясение мощностью 6,4 балла, эпицентр которого находился в портовом городе Дуррес недалеко от столицы страны Тираны.
- Его жертвами стали не менее 16 человек, более шести сотен - пострадали.
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