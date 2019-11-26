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Espreso.tvМирКошка почувствовала начало разрушительного землетрясения в Албании и убежала (ВИДЕО)

Кошка почувствовала начало разрушительного землетрясения в Албании и убежала (ВИДЕО)

В сети появилось видео начала разрушительного землетрясения, произошедшего в Албании рано утром 26 ноября

Как сообщается, он был снят камерой наблюдения, установленной на одной из улиц в городе Шенджин на северо-западе страны.

На опубликованных кадрах зафиксировано, как расположенные на ней многоквартирные дома начинают сильно трястись, а через мгновение отключается электричество.

Кроме того, на нем также видно, что кошка, которая спала под одним из балконов, заранее почувствовала приближение подземных толчков и убежала за несколько секунд до начала землетрясения.

 

  • Ранее сообщалось, что в Албании произошло землетрясение мощностью 6,4 балла, эпицентр которого находился в портовом городе Дуррес недалеко от столицы страны Тираны.
  • Его жертвами стали не менее 16 человек, более шести сотен - пострадали.
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