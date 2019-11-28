"Мальме" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги Европы
28 ноября, 2019, 09:09
Сегодня, 28 ноября, в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы шведский "Мальме" принимает киевское "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После 5 матчей группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" и датский "Копенгаген" имеют по 6 очков, и делят 1-2 место. Шведское "Мальме" находится на 3-м месте, и дышит в спину лидерам, отставая от соперников всего лишь на один зачетный пункт. Швейцарское "Лугано" замыкает квартет и имеет в активе всего лишь два очка.
Лига Европы
Групповой раунд, 5-й тур
28 ноября
Группа В
"Мальме" (Швеция) - "Динамо" (Украина)
Мальме, стадион "Сведбанк"
Начало в 22:00
Трансляция на телеканале "Футбол 2"
- 7 ноября в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" , счет встречи 1: 1.
- Сегодня, в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы соперники "Динамо", "Мальме" и "Лугано" сыграли в нулевую ничью.
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