"Мальме" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги Европы

28 ноября, 2019, 09:09

Сегодня, 28 ноября, в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы шведский "Мальме" принимает киевское "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 5 матчей группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" и датский "Копенгаген" имеют по 6 очков, и делят 1-2 место. Шведское "Мальме" находится на 3-м месте, и дышит в спину лидерам, отставая от соперников всего лишь на один зачетный пункт. Швейцарское "Лугано" замыкает квартет и имеет в активе всего лишь два очка.

Лига Европы

Групповой раунд, 5-й тур

28 ноября

Группа В

"Мальме" (Швеция) - "Динамо" (Украина)

Мальме, стадион "Сведбанк"

Начало в 22:00

Трансляция на телеканале "Футбол 2"