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Espreso.tvСпортЛига Европы: "Лугано" и "Мальме" сильнейшего не выявили

Лига Европы: "Лугано" и "Мальме" сильнейшего не выявили


фото: REUTERS
В матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы соперники "Динамо", "Мальме" и "Лугано" сыграли в нулевую ничью

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига Европы

Групповой раунд. 4-й тур

Группа B

"Лугано" (Швейцария) - "Мальме" (Швеция) 0: 0

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