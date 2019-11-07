Лига Европы: "Лугано" и "Мальме" сильнейшего не выявили
7 ноября, 2019, 22:17
В матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы соперники "Динамо", "Мальме" и "Лугано" сыграли в нулевую ничью
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига Европы
Групповой раунд. 4-й тур
Группа B
"Лугано" (Швейцария) - "Мальме" (Швеция) 0: 0
- 7 ноября в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" , счет встречи 1: 1.
- Параллельно в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы испанская "Севилья" разгромила люксембургский "Дюделанж" со счетом 5: 2.
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