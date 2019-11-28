"Динамо" в сумасшедшем матче проиграло "Мальме" в Лиге Европы

28 ноября, 2019, 23:55

В 5-м туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" в численном меньшинстве уступило в гостях шведскому "Мальме"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Перед 5-м туром Лиги Европы "Динамо" имело 6 очков и делило лидерство в группе B с датским "Копенгагеном", который также имел 6 баллов. "Мальме" с 5 пунктами шел третьим, а последнюю позицию занимал с 2 очками швейцарский "Лугано".

"Динамо" неудачно начало матч и пропустило уже на 2-й минуте. После углового "Мальме" вывел вперед Расмус Бенгтссон.

Киевляне отыгрались на 18-й минуте усилиями Виталия Миколенко. А на 39-й минуте Виктор Цыганков вывел динамовцев вперед.

Начало второго тайма осталось за шведами. На 48-й минуте Маркус Розенберг сравнял счет. А на 57-й минуте Эрдаль Ракип снова вывел "Мальме" вперед.

На 65-й минуте положение "Динамо" стало еще хуже - за повторное предупреждение был удален Сергей Сидорчук.

Однако, киевляне не стушевались и на 77-й минуте восстановили равновесие - забил Беньямин Вербичи.

"Динамо" не удалось избежать поражения - на компенсированное арбитром время победу "Мальме" принес Маркус Розенберг.

"Динамо" проиграло "Мальме" 3:4 и с 6 очками опустился на третье место. "Мальме" набрал 8 пунктов и вышел на вторую позицию. На первом месте с 9 пунктами датский "Копенгаген", который победил в гостях "Лугано" - 1:0. Швейцарцы с 2 баллами на последней позиции.

Заключительный матч группового раунда Лиги Европы "Динамо" сыграет 12 декабря в Киеве против швейцарского "Лугано".

Лига Европы

Групповой раунд, 5-й тур

группа В

28 ноября

"Мальме" (Швеция) - "Динамо" (Украина) 4:3

Голы: Бенгтссон, 2, Розенберг, 48, 90 + 6, Ракип, 57 - Миколенко, 18 Цыганков, 39, Вербичи, 77

"Мальме": Далин, Бенгтссон, Ларссон (Молинс, 79), Нильсен, Сафари, Инносент (Ракип, 46), Рикс, Траустасон, Баширу, Бергет, Розенберг.

"Динамо": Бущан, Шабанов, Кендзера, Миколенко, Кадар, Шепелев (Шапаренко, 71), Сидорчук, Вербичи (Караваев, 82), Буяльский (Гармаш, 89), Цыганков, Беседин.

Предупреждение: Шепелев, 20 Шабанов, 23 Сидорчук, 36, Ракип, 67, Вербичи, 70, Баширу, 76, Шапаренко, 89, Беседин, 90.

Удаление: Сидорчук, 65.