"30-е возвращаются" Янина Соколова об обыске у волонтера Звиробий

28 ноября, 2019, 10:04

Журналистка Янина Соколовская назвала обыск в волонтеры Маруси Звиробий возвращением 1930-х годов, известных массовыми репрессиями, которые осуществляла советская власть

Обыск в волонтеры Соколовская прокомментировала в Facebook.

"Нет, это не Россия. Это Киев, 28 ноября 2019 ГБР ворвались в квартиру Маруси Звиробий утром. Причина: обыски, в результате высказываний Маруси во время стрима с Федыной, который транслировали на фейсбуке. Конфисковали телефон согласно зачитанного решения... Подозреваются в планировании убийства Владимир Зеленский. Такие дела, котики. 30-е возвращаются", - написала Соколовская.

Маруся Звиробий (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул (Беленькая) - украинский доброволец, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель, блогер. В октябре 2019 г. вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Федыной в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.