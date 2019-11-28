Надеяться лучше на себя: Сенцов подвел итоги визита в Европарламент

28 ноября, 2019, 07:44

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов завершил визит в Страсбург, где получил в Европарламенте премию имени Сахарова и произнес страстную речь в защиту демократических ценностей от российской агрессии

Впечатлениями от визита Сенцов поделился в Facebook.

"Оставляя Страсбург. Эти бесконечно плотные 3 дня, наконец, закончились, хотя впереди ждут точно такие же. Кроме выступления на пленарном заседании Европарламента было еще множество встреч с депутатами, лидерами партий и сборов с фракциями. Президент европейского законодательного органа и мэр Страсбурга. пресс-конференция и 45 интервью (говорят, что это местный рекорд, но меня от всех этих вопросов уже тошнит). Но я не жалуюсь, а воспринимаю все это как какую-то работу, которую я обязан делать. говорить, говорить и говорить европейцам об Украине, российской агрессии и наших пленных. Очень хочется верить, что меня услышали, но надеяться нам все равно лучше на самих себя ", - написал Сенцов.

Режиссер и экс-политзаключенный также привел украинским политикам в пример водителя и проводника, которые помогали ему в Страсбурге, пожелав быть хотя бы наполовину такими достойными, как эти люди.

"Из сотен фотографий, которые многие здесь хотели сделать со мной, я выложу две: с простыми работниками из местного стаффа. Это водитель, который возил меня по улицам Страсбурга, и проводник, который водил запутанными коридорами здания парламента. Если наши чиновники и депутаты будут иметь хотя бы половину их порядочности и внутреннего достоинства, то мы точно сможем построить нормальную страну", - написал Сенцов.

Также режиссер рассказал, что самое приятное ему было слышать от евродепутатов приветствие "Слава Украине! Героям слава!".

"Самое приятное, что было, - это когда некоторые европейские парламентарии в конце своего выступление добавляли: "Слава Украине!" И много голосов им вторили: "Героям Слава!" И вот это действительно - до мурашек", - подытожил режиссер.