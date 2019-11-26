"Когда будете думать, как протянуть руку Путину через наши головы, помните о 13 тыс. погибших": Сенцов произнес речь на вручении премии Сахарова

26 ноября, 2019, 14:49

Бывший узник Кремля украинский режиссер Олег Сенцов во время вручения ему премии Сахарова в Европарламенте назвал Украину крупнейшим еврооптимистом в мире и предостерег еврообщность от доверия президенту РФ Владимиру Путину, напомнив о погибших в результате российской агрессии

Espreso.TV приводит полный текст выступления Сенцова.

Я никогда не мог себе представить, что мое имя будут ставить в один ряд с такими людьми. Это огромная честь и большая ответственность. Спасибо вам за это. Я воспринимаю эту премию не как свою собственную награду, а как знак, который получают все украинские политзаключенные в российских тюрьмах, как все военнопленные находящихся на Донбассе в руках сепаратистов, как все наши активисты, которые до сих пор борются за нашу страну, как все наши военные, борются за нашу независимость и уже положили свои головы. Сейчас ведется много разговоров о примирении с Россией. Я не верю Путину. И призывы вас не верить ему. Россияне обязательно обманут. Они не хотят мира на Донбассе, они не хотят мира Украине, они хотят видеть Украину на коленях, хотят влиять на европейскую и мировую политику силовым методом. Мы этого не допустим. Мы боролись и боремся за свою свободу. До самого конца. В ЕС сейчас много внутренних конфликтов, как развиваться, куда двигаться. Как говорится, нам бы ваши проблемы. У нас все гораздо труднее. У нас старая коррупционная система в стране, до сих пор не изменена и у нас военная агрессия. Каждую неделю гибнут наши военные. Это другой уровень проблем. И при всех внутренних проблемах, ЕС развивается и я считаю, это хорошая организация и пример для нас всех. Потому что есть страна, которая является крупнейшим еврооптимистом в мире - это Украина. Потому что для нас нет другого пути развития, второго выхода. Это для нас вопрос выживания как страны. Поэтому каждый раз, когда кто-то из вас будет думать, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните о каждом из 13 тыс. погибших в Украине, о тех сотни ребят пленных, в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас, о тех крымских татар, которых могут арестовывать прямо сейчас и их семьи останутся без родителей. Помните о тех ребятах в окопах с такими нашивками, которые рискуют своими жизнями рискуют за вашу и нашу свободу. Спасибо. За вашу и нашу свободу.