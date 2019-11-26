Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова

26 ноября, 2019, 13:58

Во вторник, 26 ноября, в Европейском парламенте украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого Россия удерживала в тюрьме по политическим мотивам, вручили премию имени Сахарова

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Церемония награждения состоялась в зале заседаний. Накануне украинский режиссер выступил в комитете Европарламента по иностранным делам.

Премия Сахарова утверждена Европарламентом в 1988 году. Ее вручают лицам, которые сделали исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару. Премия названа в честь советского правозащитника и диссидента, ученого Андрея Сахарова. Он стал жертвой преследований власти за свою правозащитную деятельность и был лишен всех советских наград и премий. В 1980 году его вместе с женой Еленой Боннэр выслали из Москвы.