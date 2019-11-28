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Espreso.tvСпортНа Евро-2020 могут ввести революционные изменения в правилах

На Евро-2020 могут ввести революционные изменения в правилах


фото: forbes.com
На чемпионате Европы по футболу могут ввести временные замены, которые будут осуществляться в случае получения футболистом сотрясения мозга

Об этом сообщает sportarena.

На ближайшем заседании IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) рассмотрят вопрос внедрения в футболе временных замен из-за сотрясения мозга. Этот вопрос рассмотрят 3 декабря в Белфасте (Северная Ирландия).

В случае успешного вердикта IFAB нововведения могут одобрить на ежегодном собрании, которые пройдут также в Белфасте 29 февраля 2020.

Суть нововведения заключается в возможности проведении временных замен из-за сотрясения мозга. Такая возможность, например, в регби. Внедрение замен связано с исследованиями, которые показали возможные проблемы со здоровьем из-за травмы головы у бывших профессиональных футболистов. Есть исследование, которое гласит, что экс-футболисты в 3,5 раза чаще умирают от деменции, чем "обычные" люди.

Внедрение временных замен может произойти с 1 июня 2020 года. Теоретически их смогут начать использовать уже на чемпионате Европы 2020 года, который начнется 12 июня.

 

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