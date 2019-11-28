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Espreso.tvСпортМесси признан лучшим плеймейкером 2019 года

Месси признан лучшим плеймейкером 2019 года


фото: REUTERS
Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим плеймейкером 2019-го года по версии IFFHS

Об этом сообщает официальный сайт организации.

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров 2019-го года. Первое место занял лидер "Барселоны" Лионель Месси.

Топ-10 лучших плеймейкеров 2019:

1. Лионель Месси ( "Барселона") - 299
2. Кевин Де Брюйне ( "Манчестер Сити") - 85
3. Эден Азар ( "Челси" / "Реал") - 55
4. Фирмино ( "Ливерпуль") - 46
5. Бернарду Силва ( "Манчестер Сити") - 32
6. Тадич ( "Аякс") - 30
7. Фрэнки Де Йонг ( "Аякс" / "Барселона") - 25
8. Кристиан Эриксен ( "Тоттенхэм") - 21
9. Гризманн ( "Атлетико" / "Барселона") - 20
10. Вейналдум ( "Ливерпуль") - 17.

В нынешнем сезоне 32-летний Лионель Месси провел 13 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

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