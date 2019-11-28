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Espreso.tvОбществоКулеба показал фото из больницы после ДТП

Кулеба показал фото из больницы после ДТП

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, пострадавший в аварии под Киевом, поблагодарил за поддержку всех неравнодушных

Об этом он написал в Facebook.

В аккаунте Кулебы в соцсети появилось фото из больницы.

Омбудсмен сообщает, что его пришел навестить водитель другого авто-участника ДТП.

"С момента страшного ДТП прошло 4 дня! Это были невероятно тяжелые дни как морально, так и физически. С верой в Бога надеюсь, что все со временем будет хорошо. С самого начала я спрашиваю и волнуюсь о состоянии водителя другой машины. Спасибо всем за поддержку и молитву! ", - написал Кулеба.

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  • Напомним, 24 ноября стало известно, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП .
  • По состоянию на 24 ноября Кулеба в состоянии средней тяжести находился в больнице Феофания в полном сознании, угрозы его жизни не было.
  • В сеть выложили видео ДТП с участием уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы.
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