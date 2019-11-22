"Лучший борец с преступностью": Трамп выступил в защиту деятельности Джулиани в Украине
После публичных слушаний в комитете по разведке Палаты представителей США Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что он поручил Джулиани бороться с коррупцией в Украине из-за его репутации "борца с преступностью".
"Руди Джулиани - один из лучших борцов с преступностью за всю историю", - сказал Трамп.
По словам главы Белого дома, Украина - одна из самых коррумпированных стран в мире, а Джулиани был правильным человеком для этой работы.
"Я знаю украинцев, я люблю украинский народ. Но как известно, Украина является третьей по коррумпированности страной в мире", - заявил Трамп.
Напомним, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани и бывший генпрокурор Юрий Луценко вели "кампанию лжи" против экс-посла США в Украине Мари Йованович.
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