"Лучший борец с преступностью": Трамп выступил в защиту деятельности Джулиани в Украине

22 ноября, 2019, 17:48

Президент США Дональд Трамп оправдывает деятельность личного адвоката Рудольфа Джулиани в Украине, чье влияние на внешнюю политику находится в центре расследования об импичменте

После публичных слушаний в комитете по разведке Палаты представителей США Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что он поручил Джулиани бороться с коррупцией в Украине из-за его репутации "борца с преступностью".

"Руди Джулиани - один из лучших борцов с преступностью за всю историю", - сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, Украина - одна из самых коррумпированных стран в мире, а Джулиани был правильным человеком для этой работы.

"Я знаю украинцев, я люблю украинский народ. Но как известно, Украина является третьей по коррумпированности страной в мире", - заявил Трамп.

Напомним, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани и бывший генпрокурор Юрий Луценко вели "кампанию лжи" против экс-посла США в Украине Мари Йованович.