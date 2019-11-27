Туск назвал Трампа "главным вызовом" Евросоюзу
27 ноября, 2019, 15:20
Президент Европейского совета Дональд Туск назвал президента США главной проблемой для Европейского союза
Об этом сообщает Reuters.
По словам Туска, действия Трампа направлены на ослабление Евросоюза, и это, возможно, является главной проблемой ЕС.
"Впервые в истории есть американский президент, который открыто выступает против единой Европы. Он поддерживает Brexit и молится за распад союза", - сообщил Туск.
Ранее Дональд Туск назвал Россию стратегической проблемой ЕС, и резко ответил Макрону на предложение помириться с Москвой.
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