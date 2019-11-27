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Espreso.tvМирТуск назвал Трампа "главным вызовом" Евросоюзу

Туск назвал Трампа "главным вызовом" Евросоюзу


фото: reuters
Президент Европейского совета Дональд Туск назвал президента США главной проблемой для Европейского союза

Об этом сообщает Reuters.

По словам Туска, действия Трампа направлены на ослабление Евросоюза, и это, возможно, является главной проблемой ЕС.

"Впервые в истории есть американский президент, который открыто выступает против единой Европы. Он поддерживает Brexit и молится за распад союза", - сообщил Туск.

Ранее Дональд Туск назвал Россию стратегической проблемой ЕС, и резко ответил Макрону на предложение помириться с Москвой.

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