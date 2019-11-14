Туск: Россия - не стратегический партнер ЕС, а стратегическая проблема

14 ноября, 2019, 11:00

Президент Европейского Совета Дональд Туск назвал борьбу Украины и Европейского Союза с агрессивной политикой Кремля "первым тестом" единства ЕС

Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Европейском Колледже в Брюгге (Бельгия), сообщает Укринформ.

"Моя борьба за единство Евросоюза началась практически с первого дня (на должности, - ред.). Это был вопрос об агрессивной политике Кремля. Я был и остаюсь убежденным, что ставка в этой игре - не только будущее независимой Украины и безопасность Центральной Европы, включая безопасность моей страны. Но суверенитет Европы как политической структуры", - отметил Туск, добавляя, что систематически и публично напоминал, что "Россия не является нашим стратегическим партнером, а нашей стратегической проблемой ".

"Меня даже называли маньяком из-за фокусировки на этом предмете. Но оно того стоило. В конце концов мы сохранили наше единство, в том числе - в измерении санкций в течение всего моего срока в офисе", - добавил президент ЕР.