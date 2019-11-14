 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТуск: Россия - не стратегический партнер ЕС, а стратегическая проблема

Туск: Россия - не стратегический партнер ЕС, а стратегическая проблема


фото: reuters
Президент Европейского Совета Дональд Туск назвал борьбу Украины и Европейского Союза с агрессивной политикой Кремля "первым тестом" единства ЕС

Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Европейском Колледже в Брюгге (Бельгия), сообщает Укринформ.

"Моя борьба за единство Евросоюза началась практически с первого дня (на должности, - ред.). Это был вопрос об агрессивной политике Кремля. Я был и остаюсь убежденным, что ставка в этой игре - не только будущее независимой Украины и безопасность Центральной Европы, включая безопасность моей страны. Но суверенитет Европы как политической структуры", - отметил Туск, добавляя, что систематически и публично напоминал, что "Россия не является нашим стратегическим партнером, а нашей стратегической проблемой ".

"Меня даже называли маньяком из-за фокусировки на этом предмете. Но оно того стоило. В конце концов мы сохранили наше единство, в том числе - в измерении санкций в течение всего моего срока в офисе", - добавил президент ЕР.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

14 ноября, 2019 четверг

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать