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Espreso.tvМирТуск резко ответил Макрону на предложение помириться с Россией

Туск резко ответил Макрону на предложение помириться с Россией


фото: reuters
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал призывы президента Франции Эммануэля Макрона "пересмотреть" позицию Евросоюза в отношении России и "переосмыслить стратегические отношения"

По словам Туска, когда Макрон выражает такие мысли, остается надеяться, что это произойдет не за счет суверенитета Европы, сообщает пресс-служба Европейского совета.

"Макрон говорит, что разделяет взгляды на эту тему Виктора Орбана и надеется, что тот поможет убедить поляков изменить позицию в отношении России. Но не мою Эммануэль", - сказал он.

Туск подчеркнул: "Не будет суверенной Европы без независимой Украины".

Также он заявил о необходимости продолжить "жесткую и последовательную" политику ЕС в отношении России.

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