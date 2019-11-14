Туск резко ответил Макрону на предложение помириться с Россией

14 ноября, 2019, 11:56

Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал призывы президента Франции Эммануэля Макрона "пересмотреть" позицию Евросоюза в отношении России и "переосмыслить стратегические отношения"

По словам Туска, когда Макрон выражает такие мысли, остается надеяться, что это произойдет не за счет суверенитета Европы, сообщает пресс-служба Европейского совета.

"Макрон говорит, что разделяет взгляды на эту тему Виктора Орбана и надеется, что тот поможет убедить поляков изменить позицию в отношении России. Но не мою Эммануэль", - сказал он.

Туск подчеркнул: "Не будет суверенной Европы без независимой Украины".

Также он заявил о необходимости продолжить "жесткую и последовательную" политику ЕС в отношении России.