Туск резко ответил Макрону на предложение помириться с Россией
14 ноября, 2019, 11:56
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал призывы президента Франции Эммануэля Макрона "пересмотреть" позицию Евросоюза в отношении России и "переосмыслить стратегические отношения"
По словам Туска, когда Макрон выражает такие мысли, остается надеяться, что это произойдет не за счет суверенитета Европы, сообщает пресс-служба Европейского совета.
"Макрон говорит, что разделяет взгляды на эту тему Виктора Орбана и надеется, что тот поможет убедить поляков изменить позицию в отношении России. Но не мою Эммануэль", - сказал он.
Туск подчеркнул: "Не будет суверенной Европы без независимой Украины".
Также он заявил о необходимости продолжить "жесткую и последовательную" политику ЕС в отношении России.
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