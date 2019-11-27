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Espreso.tvОбществоТруба не может объяснить, почему нужно "перезагружать" ГБР

Труба не может объяснить, почему нужно "перезагружать" ГБР

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что не может объяснить почему нужно "перезагружать" руководство бюро
Об этом он заявил в интервью LB.ua.
 
"Я не считаю, что в этом законопроекте идет речь о том, чтобы избавиться именно от директора ГБР. Речь идет о перезагрузке руководства...", - сказал Труба.
 
По словам Трубы, он не может объяснить почему возникла необходимость в перезагрузке, если они работают только год и есть соответствующие результаты. Это вопрос к авторам правки №320.
 
Также он отметил, что будет действовать в соответствии с требованиями закона, если предусмотрена перезагрузка и президент решит назначить исполняющего обязанности директора.
 
Напомним, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал поправку к законопроекту 2116, которая предусматривает перезапуск ГБР. В правке №320 говорится, что полномочия директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно
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