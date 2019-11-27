Труба не может объяснить, почему нужно "перезагружать" ГБР

27 ноября, 2019, 19:38

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что не может объяснить почему нужно "перезагружать" руководство бюро

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

"Я не считаю, что в этом законопроекте идет речь о том, чтобы избавиться именно от директора ГБР. Речь идет о перезагрузке руководства...", - сказал Труба.

По словам Трубы, он не может объяснить почему возникла необходимость в перезагрузке, если они работают только год и есть соответствующие результаты. Это вопрос к авторам правки №320.

Также он отметил, что будет действовать в соответствии с требованиями закона, если предусмотрена перезагрузка и президент решит назначить исполняющего обязанности директора.

Напомним, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал поправку к законопроекту 2116, которая предусматривает перезапуск ГБР. В правке №320 говорится, что полномочия директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно