Труба не может объяснить, почему нужно "перезагружать" ГБР
27 ноября, 2019, 19:38
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что не может объяснить почему нужно "перезагружать" руководство бюро
Об этом он заявил в интервью LB.ua.
"Я не считаю, что в этом законопроекте идет речь о том, чтобы избавиться именно от директора ГБР. Речь идет о перезагрузке руководства...", - сказал Труба.
По словам Трубы, он не может объяснить почему возникла необходимость в перезагрузке, если они работают только год и есть соответствующие результаты. Это вопрос к авторам правки №320.
Также он отметил, что будет действовать в соответствии с требованиями закона, если предусмотрена перезагрузка и президент решит назначить исполняющего обязанности директора.
Напомним, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал поправку к законопроекту 2116, которая предусматривает перезапуск ГБР. В правке №320 говорится, что полномочия директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно
- Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что записи разговоров, которые появились в Telegram-канале, это фейки и комментировать он их не будет.
- А также Труба сказал, что готов предоставить образцы голоса на экспертизу, в случае необходимости.
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