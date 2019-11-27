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Espreso.tvОбществоГолос похож на мой. Надо провести экспертизу, - Труба о записях с якобы его разговорами

Голос похож на мой. Надо провести экспертизу, - Труба о записях с якобы его разговорами

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что на записях разговоров, которые появились в Telegram-канале, голос похож на его

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

На вопрос, его ли голос на записях, Труба заявил: "Вы понимаете, что записи могут быть скомпилированы? Мой ответ следующий: голос похож. Но мой ли это голос - я не могу сказать. Для этого нужно провести фоноскопическую экспертизу. Голос - похожий на голос директора ГБР Романа Трубы, но если мы говорим об этих событиях (речь идет очевидно о сути переговоров на этих записях, - ред.), то они не происходили".

Труба сказал, что готов предоставить образцы голоса на экспертизу, в случае необходимости.

"Мы должны понимать, что экспертиза может быть назначена, если есть оригиналы записей. Если бы эти оригиналы были, не было бы необходимости выкладывать их на телеграмм-канале. В таких случаях человек идет в правоохранительный орган и передает ему оригиналы. Тот, в свою очередь, проводит все необходимые процессуальные действия", - отметил глава ГБР.

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