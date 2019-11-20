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Espreso.tvОбществоТруба прокомментировал записи разговоров якобы из его кабинета об указаниях от ОПУ по работе Бюро

Труба прокомментировал записи разговоров якобы из его кабинета об указаниях от ОПУ по работе Бюро


фото: dbr.gov.ua
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что записи разговоров, которые появились в Telegram-канале, это фейки и комментировать он их не будет

Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV

"Некоторых интересует информация по поводу возможных разговоров директора ГБР на тех записях, которые были обнародованы. Я по этому поводу скажу следующее. Должность директора ГБР - это должность, которая связана постоянно с наибольшими рисками, которые только могут быть. В период, когда ГБР будет становиться эффективнее, когда ГБР становится еще более независимым, есть большое количество желающих. Иногда эти желающие объединяются. Я как руководитель постоянно понимаю, что в отношении меня,  отношении новосозданного правоохранительного органа могут быть провокации и могут быть фейки. Я давно ожидал и я уверен, ч на этом не будет поставлена соответствующая точка. Эти публикации - это фейк и это провокация. Они меня не сломали. Я знал, что они возможны еще намного быстрее. Я не буду комментировать никаких фейков и никаких провокаций ", - сказал Труба.

Он отметил, что не собирается увольняться из ГБР.

"Интересует вопрос, буду ли я подавать в отставку? Не буду. За это время сделано очень много. Еще больше мне необходимо сделать для того, чтобы ГБР было независимым правоохранительным органом. И для тех людей я скажу, Государственное бюро расследований продолжает работать и сейчас меня ждут в ГБР, поскольку готовятся и есть проекты новых подозрений во многих резонансных уголовных производствах ", - отметил Труба.

В сети опубликовали записи разговоров якобы главы Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете.

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