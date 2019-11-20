Труба прокомментировал записи разговоров якобы из его кабинета об указаниях от ОПУ по работе Бюро

20 ноября, 2019, 17:07

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что записи разговоров, которые появились в Telegram-канале, это фейки и комментировать он их не будет

Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV

"Некоторых интересует информация по поводу возможных разговоров директора ГБР на тех записях, которые были обнародованы. Я по этому поводу скажу следующее. Должность директора ГБР - это должность, которая связана постоянно с наибольшими рисками, которые только могут быть. В период, когда ГБР будет становиться эффективнее, когда ГБР становится еще более независимым, есть большое количество желающих. Иногда эти желающие объединяются. Я как руководитель постоянно понимаю, что в отношении меня, отношении новосозданного правоохранительного органа могут быть провокации и могут быть фейки. Я давно ожидал и я уверен, ч на этом не будет поставлена соответствующая точка. Эти публикации - это фейк и это провокация. Они меня не сломали. Я знал, что они возможны еще намного быстрее. Я не буду комментировать никаких фейков и никаких провокаций ", - сказал Труба.

Он отметил, что не собирается увольняться из ГБР.

"Интересует вопрос, буду ли я подавать в отставку? Не буду. За это время сделано очень много. Еще больше мне необходимо сделать для того, чтобы ГБР было независимым правоохранительным органом. И для тех людей я скажу, Государственное бюро расследований продолжает работать и сейчас меня ждут в ГБР, поскольку готовятся и есть проекты новых подозрений во многих резонансных уголовных производствах ", - отметил Труба.

В сети опубликовали записи разговоров якобы главы Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете.