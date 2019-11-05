В Мексике расстреляли семью мормонов: девять погибших, среди них - шестеро детей

5 ноября, 2019, 16:04

В Мексике неизвестные напали на семью мормонов, в результате девять членов семьи были убиты

Об этом сообщает CNN.

Члены сообщества мормонов (все с двойным гражданством США и Мексики) путешествовали на трех автомобилях недалеко от американо-мексиканской границы. Семья ехала из города Бависпе в Ла-Мора.

По предварительным данным, они подверглись нападению со стороны преступной группировки между штатами Сонора и Чиуауа.

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Родственник погибших рассказал CNN, что неизвестные обстреляли три машины, в результате чего погибли три женщины и шестеро детей, в том числе двое младенцев.

"Женщины и дети (в возрасте от 10 месяцев до 14 лет) были убиты, сожжены заживо", - рассказал Алекс Лебарон.

По его словам, были две отдельные атаки на автомобили, в которых передвигались погибшие, со стороны двух разных групп одного того же наркокартеля. Лебарон предположил, что на путешествующих могли напасть ошибочно, приняв их за других.

На обочине дороги был найден выгоревший пуленепробиваемый автомобиль.