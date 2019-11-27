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Espreso.tvСпортРакицкий признал, что он лишний в сборной Украины

Ракицкий признал, что он лишний в сборной Украины


фото: YouTube
Футболист российского "Зенита" Ярослав Ракицкий заявил, что он лишний в нынешней сборной Украины

Об этом Ракицкий заявил в интервью российскому изданию "Фонтанка".

По словам бывшего футболиста "Шахтера", после его официального заявления о завершении карьеры в сборной Украины, реакция на его слова была диаметрально противоположной, однако он действительно считает себя лишним в национальной команде.

"Кто-то писал "чудак" на букву М и т.д., другие - понимаем твой выбор. Сборную обсуждать не хочу. Скажу так: без меня команда и так играет хорошо. Я там буду лишним", - сказал Ракицкий.

30-летний Ярослав Ракицкий дебютировал в сборной Украины от 10 октября 2009 года в матче с Англией (1:0). В целом он провел за национальную команду 54 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Последний матч в сборной 30-летний футболист провел 16 октября 2018 года против Чехии (1:0).

 

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