Ракицкий признал, что он лишний в сборной Украины
Об этом Ракицкий заявил в интервью российскому изданию "Фонтанка".
По словам бывшего футболиста "Шахтера", после его официального заявления о завершении карьеры в сборной Украины, реакция на его слова была диаметрально противоположной, однако он действительно считает себя лишним в национальной команде.
"Кто-то писал "чудак" на букву М и т.д., другие - понимаем твой выбор. Сборную обсуждать не хочу. Скажу так: без меня команда и так играет хорошо. Я там буду лишним", - сказал Ракицкий.
30-летний Ярослав Ракицкий дебютировал в сборной Украины от 10 октября 2009 года в матче с Англией (1:0). В целом он провел за национальную команду 54 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
Последний матч в сборной 30-летний футболист провел 16 октября 2018 года против Чехии (1:0).
- Напомним, 6 ноября футболист российского "Зенита" Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.
- Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко отреагировал на решение Ярослава Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины и назвал его легендой.
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