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Espreso.tvСпорт"Легенда": Зинченко о решении Ракицкого уйти из сборной Украины

"Легенда": Зинченко о решении Ракицкого уйти из сборной Украины


фото: ffu.ua
Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко отреагировал на решение Ярослава Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины и назвал его легендой

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В комментариях к посту Ракицкого в Instagram, в котором он заявил, что уходит из сборной Украины, Зинченко написал: "Легенда".

Ракицкий в январе 2019 года перешел из "Шахтера" в российский "Зенит" и перестал получать вызовы в сборную Украины. Всего за национальную команду защитник сыграл 54 матча и забил 4 гола.

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