"Легенда": Зинченко о решении Ракицкого уйти из сборной Украины

6 ноября, 2019, 12:19

Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко отреагировал на решение Ярослава Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины и назвал его легендой

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В комментариях к посту Ракицкого в Instagram, в котором он заявил, что уходит из сборной Украины, Зинченко написал: "Легенда".

Ракицкий в январе 2019 года перешел из "Шахтера" в российский "Зенит" и перестал получать вызовы в сборную Украины. Всего за национальную команду защитник сыграл 54 матча и забил 4 гола.