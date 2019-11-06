"Легенда": Зинченко о решении Ракицкого уйти из сборной Украины
6 ноября, 2019, 12:19
Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко отреагировал на решение Ярослава Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины и назвал его легендой
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В комментариях к посту Ракицкого в Instagram, в котором он заявил, что уходит из сборной Украины, Зинченко написал: "Легенда".
Ракицкий в январе 2019 года перешел из "Шахтера" в российский "Зенит" и перестал получать вызовы в сборную Украины. Всего за национальную команду защитник сыграл 54 матча и забил 4 гола.
- Напомним, 6 ноября футболист российского "Зенита" Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.
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