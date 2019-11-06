6 ноября, 2019, 10:22

Футболист российского "Зенита" Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

Об этом Ракицкий сообщил в Instagram.

"Поздравляю, сборную Украины, с выходом на Евро-2020, желаю успехов, ребята, вы молодцы, игра классная. 10 лет назад дебютировал за главную команду, а сегодня говорю "до свидания". Я иду со сборной Украины. Я ждал вызов в команду в течение всего 2019 года", - написал Ракицкий.

По словам бывшего защитника "Шахтера", которого прекратили вызывать в сборную Украины после перехода в "Зенит", причиной его решения стали политические причины.

"Великий футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики? Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене ", - заверил Ракицкий.

Также он поблагодарил болельщиков за поддержку и пожелал сборной Украины побед в будущем.

"Спасибо всем, кто поддерживал и тем, кто не поддерживал, вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда дрался на футбольном поле за победу для Украины. Желаю только золотых наград. Спасибо", - подытожил Ракицкий.

30-летний Ярослав Ракицкий дебютировал в сборной Украины от 10 октября 2009 года в матче с Англией (1: 0). В целом он провел за национальную команду 54 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Последний матч в сборной 30-летний футболист провел 16 октября 2018 против Чехии (1: 0).

Напомним, 28 января Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит" за 10 млн евро.

Читайте также: Должен ли Ракицкий играть за сборную Украины после перехода в "Зенит"