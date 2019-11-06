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Espreso.tvСпортРакицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины


фото: ffu.ua
Футболист российского "Зенита" Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

Об этом Ракицкий сообщил в Instagram.

"Поздравляю, сборную Украины, с выходом на Евро-2020, желаю успехов, ребята, вы молодцы, игра классная. 10 лет назад дебютировал за главную команду, а сегодня говорю "до свидания". Я иду со сборной Украины. Я ждал вызов в команду в течение всего 2019 года", - написал Ракицкий.

По словам бывшего защитника "Шахтера", которого прекратили вызывать в сборную Украины после перехода в "Зенит", причиной его решения стали политические причины.

"Великий футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики? Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене ", - заверил Ракицкий.

Также он поблагодарил болельщиков за поддержку и пожелал сборной Украины побед в будущем.

"Спасибо всем, кто поддерживал и тем, кто не поддерживал, вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда дрался на футбольном поле за победу для Украины. Желаю только золотых наград. Спасибо", - подытожил Ракицкий.

30-летний Ярослав Ракицкий дебютировал в сборной Украины от 10 октября 2009 года в матче с Англией (1: 0). В целом он провел за национальную команду 54 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Последний матч в сборной 30-летний футболист провел 16 октября 2018 против Чехии (1: 0).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20 желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду протягом всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, Которые рассылают приглашения в национальную команду. НЕ навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не самом политике? Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представят цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем кто поддерживала и тем кто НЕ поддерживала, Вы заряжало быть ещё сильнее. Я всегда Билсу на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!

Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

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