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Espreso.tvОбществоОбнародован закон об уголовном наказании за незаконное обогащение

Обнародован закон об уголовном наказании за незаконное обогащение

В среду, 27 ноября, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" был официально обнародован

Закон обнародовало официальное печатное издание Верховной Рады "Голос Украины" .

Закона имеет целью восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение и внедрение механизма взыскания в пользу государства активов чиновников, происхождение которых они не могут объяснить.

Согласно закону, появление у чиновника активов, более чем 6,5 млн грн превышают его законные доходы, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Кроме того, вводится система гражданской конфискации имущества, если необоснованные доходы чиновника стоят больше его законных доходов более чем 1 млн грн.

  • Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о наказании за незаконное обогащение.
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