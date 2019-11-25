Зеленский подписал закон о наказании за незаконное обогащение

25 ноября, 2019, 19:11

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Документ дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей 368-5 "Незаконное обогащение", согласно которой приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Под активами понимаются денежные средства, иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, в частности криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс, согласно которым дела о признании активов необоснованными и их взыскание в доход государства рассматривает Высший антикоррупционный суд.