Мы не смотрели их матчи, - Миколенко об игре против "Мальме"
27 ноября, 2019, 20:58
Накануне матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы против "Мальме" игрок киевского "Динамо" Виталий Миколенко рассказал, что команда не смотрела матчи соперника в чемпионате Швеции
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко на предматчевой пресс-конференции посвященной матча 5-му туру группового раунда Лиги Европы против шведского "Мальме", рассказал насколько хорошо киевляне знают соперника.
"Мы смотрели нашу прошлую игру с "Мальме", а их матчи в чемпионате Швеции не смотрели. Будем отталкиваться от нашей предыдущей игры с ними. -" Мальме "обычно играет в три центральных защитника, и для нас это редкая схема", - признался защитник.
Встреча между "Мальме" и Динамо "состоится 28 ноября, в Швеции. Начало в 22:00.
- 7 ноября в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном", счет встречи 1:1.
- В матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы соперники "Динамо", "Мальме" и "Лугано" сыграли в нулевую ничью.
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