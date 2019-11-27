27 ноября, 2019, 20:58

Накануне матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы против "Мальме" игрок киевского "Динамо" Виталий Миколенко рассказал, что команда не смотрела матчи соперника в чемпионате Швеции

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко на предматчевой пресс-конференции посвященной матча 5-му туру группового раунда Лиги Европы против шведского "Мальме", рассказал насколько хорошо киевляне знают соперника.

"Мы смотрели нашу прошлую игру с "Мальме", а их матчи в чемпионате Швеции не смотрели. Будем отталкиваться от нашей предыдущей игры с ними. -" Мальме "обычно играет в три центральных защитника, и для нас это редкая схема", - признался защитник.

Встреча между "Мальме" и Динамо "состоится 28 ноября, в Швеции. Начало в 22:00.