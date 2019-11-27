Лига чемпионов: что нужно "Шахтеру" в 6-м туре для выхода в плей-офф
Об этом сообщает Sport.ua .
По итогам 5-ти туров в группе C "английский Манчестер Сити" набрал 11 очков и досрочно вышел в плей-офф с первого места. Остальные команды сохраняют шансы на попадание в 1/8 финала - "Шахтер" 6 очков, хорватское "Динамо" - 5, "Аталанта" - 4 пункта.
В заключительном туре 11 декабря "Шахтер" будет принимать "Аталанту", а "Динамо" в Загребе сыграет с "Манчестер Сити".
В случае победы над итальянцами, "Шахтер" в любом случае попадает в плей-офф. Если "Манчестер Сити" обыграет хорватов, чемпионам Украины в матче с "Аталанты" хватит ничьей.
Если "Шахтер" проигрывает, а загребское "Динамо" сыграет вничью, то оба клуба наберут по 6 очков, но у команды Луиша Каштру будет преимущество в личных встречах - дончане финишируют третьими и выйдут в Лигу Европы.
В случае поражения "Шахтера" и победы "Динамо", украинский клуб финиширует в группе четвертым и прекратит выступления в еврокубках.
- В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью в Англии, в матче с "Манчестер Сити" , счет 1: 1.
- Также 26 ноября и талийська "Аталанта" без проблем разобралась с загребским "Динамо" , счет 2: 0.
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