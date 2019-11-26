Лига чемпионов: "Аталанта" уверенно победила загребское "Динамо"
26 ноября, 2019, 23:57
В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов итальянский "Аталанта" без проблем разобралась с загребским "Динамо", счет 2: 0
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
После 5-ти матчей итальянский "Аталанта" занимает последнюю строчку в группе С, у команды из Бергамо 4 очка. Загребское "Динамо" на третьем месте, у хорватов 5 баллов. Обе команды вместе с донецким "Шахтером" поспорят за выход в 1/8 финала турнира.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 5-й тур
26 ноября
группа С
"Аталанта" (Италия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) 2: 0
Голы: Муриель, 27 (пен), Гомес, 47
- В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" одержал волевую ничью в Англии, в матче с местным "Манчестер Сити" , счет 1: 1.
- 26 ноября во матчи 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов немецкий "Байер" переиграл московский "Локомотив" со счетом 2: 0 и лишил россиян шансов на выход в 1/8 финала.
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