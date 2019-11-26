 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Аталанта" уверенно победила загребское "Динамо"

Лига чемпионов: "Аталанта" уверенно победила загребское "Динамо"


фото: REUTERS
В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов итальянский "Аталанта" без проблем разобралась с загребским "Динамо", счет 2: 0

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

После 5-ти матчей итальянский "Аталанта" занимает последнюю строчку в группе С, у команды из Бергамо 4 очка. Загребское "Динамо" на третьем месте, у хорватов 5 баллов. Обе команды вместе с донецким "Шахтером" поспорят за выход в 1/8 финала турнира.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 5-й тур
 
26 ноября
 
группа С
 
"Аталанта" (Италия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) 2: 0

Голы: Муриель, 27 (пен), Гомес, 47

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать