1,4 млрд гривен дополнительно выделили на больничные, - правительство
27 ноября, 2019, 15:38
27 ноября правительство приняло решение о направлении данных средств в Фонд социального страхования
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Сегодня, 27 ноября, правительство направило дополнительные 1,4 млрд гривен на оплату в 2019 году больничных по временной потере трудоспособности, больничных по беременности и родам, а также на выплаты на погребение. Соответствующее решение правительства предусматривает увеличение на соответствующую сумму бюджета Фонда социального страхования", - говорится в сообщении правительства.
- Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова обратилась к премьеру Гончаруку с просьбой безотлагательно принять меры для стабилизации финансового состояния Фонда социального страхования Украины.
- Ранее глава Фонда Евгений Баженков заявлял, что выплаты материального обеспечения застрахованным лицам, в том числе по больничным и пособия по беременности и родам будут разблокированы, несмотря на бездействие Минсоцполитики.
- 26 ноября во Минсоцполитики анонсировали рассмотрение вопроса дофинансирования Фонда на среду, 27 ноября.
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