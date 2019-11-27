1,4 млрд гривен дополнительно выделили на больничные, - правительство

27 ноября, 2019, 15:38

27 ноября правительство приняло решение о направлении данных средств в Фонд социального страхования

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Сегодня, 27 ноября, правительство направило дополнительные 1,4 млрд гривен на оплату в 2019 году больничных по временной потере трудоспособности, больничных по беременности и родам, а также на выплаты на погребение. Соответствующее решение правительства предусматривает увеличение на соответствующую сумму бюджета Фонда социального страхования", - говорится в сообщении правительства.