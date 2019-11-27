Долг за больничные превысил 1 млрд грн, - Денисова

27 ноября, 2019, 14:51

В Украине задолженность по оплате листков временной нетрудоспособности для работников составляет более 1 млрд грн

Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

"Мне стало известно, что задолженность по оплате листков временной нетрудоспособности для работников составляет уже более 1 млрд грн. Выплаты не производятся в связи с тем, что запланированные на текущий год стабилизационные средства Фонда закончились", - написала Денисова.

Омбудсмен также сообщила об обращении к председателю правления Фонда социального страхования Владимиру Саенко и министру социальной политики Украины Юлии Соколовской для немедленного внесения изменений в бюджет Фонда.

"С целью восстановления нарушенных прав граждан на своевременное и в полном объеме получение материального обеспечения необходимо срочно провести заседание правления Фонда, на котором рассмотреть и одобрить проект внесения изменений в бюджет Фонда. Одобренный проект подать в министерство социальной политики Украины для внесения на утверждение Кабинетом министров Украины ", - добавила омбудсмен.

Также Денисова обратилась к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой безотлагательно принять меры по стабилизации финансового состояния Фонда социального страхования Украины.