Кабмин планирует увеличить бюджет Фонда соцстрахования для выплаты больничных
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
"Минсоцполитики уже инициировало изменения в смету Фонда и запустило процедуру согласования для принятия Кабмином. Никакой "приостановки выплат" Фондом не было и не будет", - заявил заместитель министра соцполитики Олег Коваль.
По его словам, 27 ноября, правительство рассмотрит вопрос об увеличении бюджета Фонда соцстрахования для его сбалансирования и выплаты больничных.
"Считаю, что рассмотрение и принятие соответствующих решений позволит навести порядок в учреждении и обеспечить ее бесперебойную работу", - добавил Коваль.
Министерство социальной политики Украины созывает заседание правления Фонда социального страхования на эту пятницу, 29 ноября.
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