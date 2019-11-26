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Espreso.tvОбществоКабмин планирует увеличить бюджет Фонда соцстрахования для выплаты больничных

Кабмин планирует увеличить бюджет Фонда соцстрахования для выплаты больничных

В среду, 27 ноября, Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос об увеличении бюджета Фонда социального страхования для обеспечения выплаты больничных

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Минсоцполитики уже инициировало изменения в смету Фонда и запустило процедуру согласования для принятия Кабмином. Никакой "приостановки выплат" Фондом не было и не будет", - заявил заместитель министра соцполитики Олег Коваль.

По его словам, 27 ноября, правительство рассмотрит вопрос об увеличении бюджета Фонда соцстрахования для его сбалансирования и выплаты больничных.

"Считаю, что рассмотрение и принятие соответствующих решений позволит навести порядок в учреждении и обеспечить ее бесперебойную работу", - добавил Коваль.

Министерство социальной политики Украины созывает заседание правления Фонда социального страхования на эту пятницу, 29 ноября.

 

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