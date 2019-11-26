"Манчестер Сити" - "Шахтер": стали известны стартовые составы команд
26 ноября, 2019, 21:05
Стали известны стартовые составы "Шахтера" и английского "Манчестер Сити" на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщается в twitter.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 5-й тур
26 ноября
Группа С
"Манчестер Сити" (Англия) - "Шахтер" (Украина)
"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Тете, Коноплянка, Мораес
"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Анхелиньо, Де Брюйне, Родри, Гюндоган, Б. Силва, Жезус, Стерлинг.
Начало - 22:00.
⚒ = Наш состав на суперматч Лиги чемпионов # МанСитиШахтер26 ноября 2019
Следите за игрой в Манчестере онлайн: https://t.co/RW963R614i . pic.twitter.com/peV6ndLBNT
- 7 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" в большинстве сыграла вничью с английским "Манчестер Сити" .
- В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" вырвал ничью у загребского "Динамо" забил два мяча в компенсированное время.
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