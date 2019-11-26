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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" - "Шахтер": стали известны стартовые составы команд

"Манчестер Сити" - "Шахтер": стали известны стартовые составы команд


фото: twitter
Стали известны стартовые составы "Шахтера" и английского "Манчестер Сити" на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщается в twitter.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 5-й тур
 
26 ноября
 
Группа С
 
"Манчестер Сити" (Англия) - "Шахтер" (Украина)
 
"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Тете, Коноплянка, Мораес

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Анхелиньо, Де Брюйне, Родри, Гюндоган, Б. Силва, Жезус, Стерлинг.

 
Начало - 22:00.
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