Лига чемпионов: "Шахтер" в бешеном матче вырвал ничью в загребского "Динамо"

6 ноября, 2019, 23:59

В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" вырвал ничью у загребского "Динамо" забил два мяча в компенсированное время

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Донецкий "Шахтер" активно начал матч, несмотря на статус гостя, украинцы смело бежали в атаку. Так гол не заставил себя долго ждать, на 13-й минуте центральный полузащитник Алан Патрик удачно откликнулся на передачу Жуниора Мораеса и пробил голкипера загребского "Динамо" - 1: 0.

Однако хозяева быстро ответили своим реализованным моментом. Уже на 25-й минуте Бруно Петкович получил передачу от Кевина Теофиль-Катрина, и в дуэли против Андрея Пятова, оказался сильнее голкипером - 1: 1.

В середине второго тайма соперники обменялись красными карточками, сначала изъятия получил хавбек Никола Мора, а через несколько минут с поля удалили и вингера "Шахтера" Марлоса.

При равных условиях "Шахтер" не смог удержать ничью, и пропустил два мяча под занавес матча. На 83-й Лука Авинусец от и 89-й гол забил Ариян Адеми.

Уже в компенсированное время отставание уменьшил Жуниор Мораес, на 93-й минуте забил красивый гол. И начал "камбэк" команды.

На 97-й минуте матча "Шахтер" реализовал пенальти, ответственность на себя взял бразилец Тете, красиво и хладнокровно переведя мяч в сетку ворот

Лига чемпионов

Групповой раунд. 4-й тур

Группа C

"Динамо" (Хорватия) - «Шахтер» (Украина) 3: 3

Голы: Петкович, 25 Авинчусец, 82, Адеми, 89 - Алан Патрик, 13 Мораес, 90 + 3, Тете, 90 7