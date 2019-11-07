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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Манчестер Сити" не смог в меньшинстве переиграть "Аталанту"

Лига чемпионов: "Манчестер Сити" не смог в меньшинстве переиграть "Аталанту"


фото: REUTERS
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Аталанта" в большинстве сыграла вничью с английским "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Лига чемпионов

Групповой раунд. 4-й тур

Группа C

"Аталанта" (Италия) - "Манчестер Сити" (Англия) 1: 1

Голы: Пашалич, 49 - Стерлинг, 7

Удаление: Браво, 81

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