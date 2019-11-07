Лига чемпионов: "Манчестер Сити" не смог в меньшинстве переиграть "Аталанту"
7 ноября, 2019, 00:14
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Аталанта" в большинстве сыграла вничью с английским "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Лига чемпионов
Групповой раунд. 4-й тур
Группа C
"Аталанта" (Италия) - "Манчестер Сити" (Англия) 1: 1
Голы: Пашалич, 49 - Стерлинг, 7
Удаление: Браво, 81
- В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" вырвал ничью у загребского "Динамо" забил два мяча в компенсированное время
- 6 ноября, в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов немецкая "Бавария" спокойно победила греческий "Олимпиакос" со счетом 2: 0.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы