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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" - "Шахтер": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" - "Шахтер": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: shakhtar.com
26 ноября, в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в гостях встречается с английским "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Перед ключевой игрой группового раунда Лиги чемпионов у "Шахтера" в активе 5 очков, он делит в квартете C второе-третье место с загребским "Динамо".

Возглавляет турнирную таблицу английский "Манчестер Сити", команда набрала 10 баллов. На последней позиции идет итальянская "Аталанта", у клуба из Бергамо 1 очко.

18 сентября во Харькове "Шахтер" крупно уступил "Манчестер Сити" со счетом 0:3

Лига чемпионов

Групповой раунд, 5-й тур
 
26 ноября
 
группа С
 
"Манчестер Сити" (Англия) - "Шахтер" (Украина)
 
Манчестер, стадион "Этихад"
 
Начало в 22:00
 
Трансляция на телеканале "Футбол 1"
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