"Манчестер Сити" - "Шахтер": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
26 ноября, 2019, 08:08
26 ноября, в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в гостях встречается с английским "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Перед ключевой игрой группового раунда Лиги чемпионов у "Шахтера" в активе 5 очков, он делит в квартете C второе-третье место с загребским "Динамо".
Возглавляет турнирную таблицу английский "Манчестер Сити", команда набрала 10 баллов. На последней позиции идет итальянская "Аталанта", у клуба из Бергамо 1 очко.
18 сентября во Харькове "Шахтер" крупно уступил "Манчестер Сити" со счетом 0:3
Лига чемпионов
Групповой раунд, 5-й тур
26 ноября
группа С
"Манчестер Сити" (Англия) - "Шахтер" (Украина)
Манчестер, стадион "Этихад"
Начало в 22:00
Трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 7 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" в большинстве сыграла вничью с английским "Манчестер Сити" .
- В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" вырвал ничью у загребского "Динамо" забил два мяча в компенсированное время.
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