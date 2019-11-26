"Манчестер Сити" - "Шахтер": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

26 ноября, 2019, 08:08

26 ноября, в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в гостях встречается с английским "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Перед ключевой игрой группового раунда Лиги чемпионов у "Шахтера" в активе 5 очков, он делит в квартете C второе-третье место с загребским "Динамо".

Возглавляет турнирную таблицу английский "Манчестер Сити", команда набрала 10 баллов. На последней позиции идет итальянская "Аталанта", у клуба из Бергамо 1 очко.

18 сентября во Харькове "Шахтер" крупно уступил "Манчестер Сити" со счетом 0:3

Лига чемпионов

Групповой раунд, 5-й тур

26 ноября

группа С

"Манчестер Сити" (Англия) - "Шахтер" (Украина)

Манчестер, стадион "Этихад"

Начало в 22:00

Трансляция на телеканале "Футбол 1"