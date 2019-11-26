Месси выдвинул "Барселоне" ультиматум через Неймара, - СМИ

26 ноября, 2019, 13:29

Аргентинский футболист Лионель Месси грозит разорвать с "Барселоной" контракт, если испанский клуб не вернет бразильца Неймара

Об этом сообщает El Chiringuito .

Об ультиматуме Месси заявил испанский инсайдер Эдуардо Инда. Он утверждает, что аргентинец не воспринимает французского форварда Гризманн и требует вернуть из ПСЖ Неймара.

"Месси не хочет даже видеть Гризманн. Он хочет, чтобы вернулся Неймар. В случае, если этого не произойдет, Лионель готов разорвать контракт с клубом в одностороннем порядке", - заявил Инда.

По его словам, лидеру "Барсы" вообще не нравится нынешний кадровый потенциал клуба. Месси считает, что Усман Дембеле не способен стать лидером атаки, а 17-летний Ансуи Фати еще слишком юн.

Действующий контракт Месси с "Барселоной" действует до 2021 года.

Неймар перешел из каталонского клуба в ПСЖ летом 2017 за 222 млн евро, после чего "Барса" сделала несколько попыток вернуть бразильца.