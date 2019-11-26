 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМесси выдвинул "Барселоне" ультиматум через Неймара, - СМИ

Месси выдвинул "Барселоне" ультиматум через Неймара, - СМИ


фото: FC Barcelona
Аргентинский футболист Лионель Месси грозит разорвать с "Барселоной" контракт, если испанский клуб не вернет бразильца Неймара

Об этом сообщает El Chiringuito .

Об ультиматуме Месси заявил испанский инсайдер Эдуардо Инда. Он утверждает, что аргентинец не воспринимает французского форварда Гризманн и требует вернуть из ПСЖ Неймара.

"Месси не хочет даже видеть Гризманн. Он хочет, чтобы вернулся Неймар. В случае, если этого не произойдет, Лионель готов разорвать контракт с клубом в одностороннем порядке", - заявил Инда.

По его словам, лидеру "Барсы" вообще не нравится нынешний кадровый потенциал клуба. Месси считает, что Усман Дембеле не способен стать лидером атаки, а 17-летний Ансуи Фати еще слишком юн.

Действующий контракт Месси с "Барселоной" действует до 2021 года.

Неймар перешел из каталонского клуба в ПСЖ летом 2017 за 222 млн евро, после чего "Барса" сделала несколько попыток вернуть бразильца.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

26 ноября, 2019 вторник

25 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать