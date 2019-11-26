Месси выдвинул "Барселоне" ультиматум через Неймара, - СМИ
Об этом сообщает El Chiringuito .
Об ультиматуме Месси заявил испанский инсайдер Эдуардо Инда. Он утверждает, что аргентинец не воспринимает французского форварда Гризманн и требует вернуть из ПСЖ Неймара.
"Месси не хочет даже видеть Гризманн. Он хочет, чтобы вернулся Неймар. В случае, если этого не произойдет, Лионель готов разорвать контракт с клубом в одностороннем порядке", - заявил Инда.
По его словам, лидеру "Барсы" вообще не нравится нынешний кадровый потенциал клуба. Месси считает, что Усман Дембеле не способен стать лидером атаки, а 17-летний Ансуи Фати еще слишком юн.
Действующий контракт Месси с "Барселоной" действует до 2021 года.
Неймар перешел из каталонского клуба в ПСЖ летом 2017 за 222 млн евро, после чего "Барса" сделала несколько попыток вернуть бразильца.
- Напомним, 12 ноября Лионель Месси отказался от переговоров о новом контракте с испанской "Барселоной".
- 25 ноября нападающий Гризманн рассказал, что его отношения с Лионелем Месси постепенно налаживаются.
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